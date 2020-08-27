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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «برتامينا» تشتـري 3 شحنات مكثفـات تاريخ النشر: 27/08/2020 استمع قال متعاملون، إن شركة النفط والغاز الإندونيسية الحكومية برتامينا اشترت ثلاث شحنات من المكثفات تسليم أكتوبر/ تشرين الأول من خلال عطاءات فورية الشهر الجاري. وأضافوا أن الشركة اشترت شحنة قدرها 300 ألف برميل من مكثفات الشارقة ومثلها من مكثفات سنوهفيت وشحنة قدرها 650 ألف برميل من مكثفات الجرف الشمالي الغربي. وجرى شراء شحنة مكثفات الجرف الشمالي الغربي بسعر يقل 50 سنتاً عن سعر برنت المؤرخ على أساس شامل لتكلفة الشحن من بي.بي.

والشحنات مخصصة لترانس باسيفيك بتروكيميكال اندوتاما المشغلة لوحدة فصل مكثفات في إندونيسيا. (رويترز)

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