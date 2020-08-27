شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تصدر سندات بـ 15 مليار دولار مستحقة بعد 11 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باعت أستراليا 21 مليار دولار أسترالي (15.1 مليار دولار) من السندات السيادية الجديدة لمدة 11 عاماً، وهو ثالث بيع قياسي لها هذا العام.
تم تسعير سندات استحقاق نوفمبر/ تشرين الثاني 2031 عند عائد 1.055% وفقاً لمكتب الإدارة المالية الأسترالي. واستقطب الإصدار أكثر من 66 مليار دولار أسترالي، وهو رقم قياسي.
ويؤكد الطلب الهائل على شهية المستثمرين للعائد مع تقلص الخيارات في جميع أنحاء العالم مع قيام صانعي السياسات بخفض الأسعار للتعامل مع جائحة فيروس كورونا.
وتعد ديون أستراليا، ثاني أعلى عائد بين مجموعة الدول العشر، وهي مدعومة بسياسة البنك المركزي للتحكم في منحنى العائد. (بلومبيرج)
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