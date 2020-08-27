انطلاق المؤتمر العقاري الافتراضي الأحد في دبي

يطلق معهد دبي العقاري التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي (مؤتمر السوق العقاري الإماراتي والسعودي - ما بعد كوفيد-19) الأحد المقبل، بالتعاون مع مركز القرار الذكي للتدريب من المملكة العربية السعودية. ويسلط الحدث الضوء على عمق العلاقات بين البلدين، في سبيل مواجهة تحديات الجائحة، من خلال التوصل إلى أفضل الحلول الممكنة للنهوض بالقطاع العقاري في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

وتترأس وفد أراضي دبي في الجلسات النقاشية التي تقام على مدى يومين هند المري المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري، كما ستلقي الكلمة الافتتاحية لتسلط من خلالها الضوء على أهمية هذا الحدث، وضرورة اللقاءات المشتركة بين الطرفين لتعزيز علاقات التعاون. ومن جهة أخرى، سيلقي محمد بن علي البر، بصفته الرئيس التنفيذي لمركز القرار الذكي للتدريب، وشريك المؤتمر، الكلمة الترحيبية الثانية إيذاناً بانطلاق المؤتمر.

ويستقطب المؤتمر الافتراضي الفريد من نوعه نخبة من المتحدثين والخبراء في المجال العقاري من كلا البلدين، لتطوير المعرفة العقارية التي تمثل جانباً مهماً من التعاون المشترك، حيث يشتمل على سبعة محاور رئيسية وهي: الاقتصادي، التمويلي، التسويقي، التعليمي، التكنولوجي، التشريعي، والمحور الاستثماري. وسيتم تخصيص 50 دقيقة لمناقشة كل محور، مع توفير الوقت الكافي لطرح الأسئلة والرد عليها. إضافة إلى ذلك، سيتابع المشاركون عروضاً تقديمية حول الدور المعرفي الرائد لمعهد دبي العقاري، فضلاً عن عروض متخصصة أخرى، وتنظيم دورة مستشار مبيعات دولي لعقارات دبي ودورة الدبلوم العقاري.

ويعتبر المؤتمر ثمرة مذكرة تفاهم وقعها معهد دبي العقاري مع مركز القرار الذكي للتدريب في المملكة العربية السعودية في 17 يونيو الماضي، وحملت شعار «بناء وتعزيز علاقات التعاون المشترك»، لتكون انعكاساً لحرص البلدين على الارتقاء بمستويات التعاون في شتى المجالات، ودعم الشراكة الاقتصادية بينهما، لاسيما في القطاعين العقاري والمعرفي.