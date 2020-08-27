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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «القاهرة» يعيد النظر في الطرح خلال 2020
تاريخ النشر: 27/08/2020
استبعد طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي في البلاد، إجراء الطرح العام الأولي لحصة من أسهم البنك في بورصة مصر هذا العام بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وقال فايد: «البنك بدأ في إجراءات عملية الطرح، لكن تم إيقافها نتيجة للظروف العالمية الأمور لم تتضح، الأسواق العالمية غير مستقرة، سيتم النظر في الطرح مرة أخرى، من الصعب أن يتم الطرح خلال العام الجاري». (رويترز)
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