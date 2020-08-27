المؤسسات أكبر المستفيدين من تراجع الفائدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك «الايبور»، المزيد من التراجع في الإمارات، ما عزز من جاذبية سوق التمويل المحلي، وعلى نحو يعد الأول من نوعه منذ عدة سنوات، وفقاً لما تظهره الإحصاءات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

وانخفضت أسعار الفائدة على الآجل لمدة عام بنسبة 36% خلال أقل من شهر، حيث بلغت اليوم(أمس) 63 نقطة أساس مقارنة مع 99 نقطة أساس في تاريخ 29 يوليو الماضي.

ولم يقتصر التراجع على أسعار الفائدة على الأجل لمدة عام بل شمل جميع الآجال بحسب إحصاءات المصرف المركزي، حيث انخفض على الآجل لمدة ستة أشهر من 76 نقطة أساس تقريباً إلى 66 نقطة أساس ب13.1% خلال فترتي الرصد ذاتها في حين بلغت نسبة الانخفاض 7.8% على الأجل لمدة ثلاثة أشهر، وثبتت تقريباً على الأجل لمدة شهر.

وقال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء - شركة الظبي كابيتال - إن الانخفاض الذي شهدته أسعار الفائدة في الإمارات وصل إلى مستويات قياسية لم تشهده الدولة من قبل، مشيراً إلى أن المؤسسات كانت المستفيد الأكبر من هذا الانخفاض، فيما كانت استفادة الأفراد بنسبة أقل.(وام)