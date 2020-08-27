شكرا لقرائتكم خبر عن «دار التمويل»: «الضمان الرابح» تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
أعلنت دار التمويل مؤخراً، عن خدمة «الضمان الرابح»، وهي خدمة حصرية تعزز العمل التجاري، وتفتح له آفاقاً جديدة تتماشى مع توجهات الدولة.
وأوضح خالد عبد العظيم، رئيس دائرة التمويل التجاري في مجموعة دار التمويل، أن خدمة «الضمان الرابح» تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص؛ وذلك من خلال منح عملاء دار التمويل إمكانية إصدار خطابات ضمان مجاناً في غضون 24 ساعة من وقت التقدم بطلب الخدمة، إضافة إلى فرص الحصول على عوائد مغرية على الإيداعات النقدية التي يتم إصدار خطاب الضمان مقابلها؛ وذلك طوال فترة صلاحيته.
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