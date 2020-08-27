شكرا لقرائتكم خبر عن «أوكسفام»: 94% من دخل المنطقة يذهب إلى 11% من السكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

شهد أصحاب المليارات البالغ عددهم 21 مليارديراً، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجميعهم من الرجال، زيادة في حجم ثرواتهم بنحو 10 مليارات دولار، منذ بداية أزمة وباء فيروس كوفيد19، بينما كشف تقرير منظمة «أوكسفام» أن 45 مليون شخص إضافي في المنطقة قد يتعرضون للفقر نتيجة للوباء.

كما أظهر التقرير «من أجل عقد من الأمل وليس التقشف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» أنه منذ شهر مارس/ آذار، جمع أغنى أغنياء المنطقة أكثر من ضعف قروض الطوارئ الإقليمية التي قدمها صندوق النقد الدولي، للاستجابة للوباء، وتقريباً خمسة أضعاف نداء الأمم المتحدة الإنساني المتعلق بالفيروس للمنطقة.

لقد كشف الوباء عن التفاوتات العميقة، والفشل الهائل في الأنظمة الاقتصادية في المنطقة، ما ترك الملايين من الناس من دون وظائف، أو رعاية صحية، أو أي نوع من الضمان الاجتماعي، ومكّن ثروات أصحاب المليارات من الارتفاع بأكثر من 63 مليون دولار يومياً منذ بداية الوباء.

واجبات مالية

قال نبيل عبدو، مستشار منظمة أوكسفام للسياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما لم تعط الحكومات الأولوية لمصلحة مواطنيها وتفضلها على الأرباح وأن يقوم الأثرياء بتسديد ما عليهم من واجبات مالية، فسيتم دفع ملايين آخرين إلى حافة الفقر، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية لفترة طويلة جداً.

11 % من السكان

وأضاف: «قبل انتشار الفيروس، كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالفعل واحدة من أكثر مناطق العالم تفاوتاً اقتصادياً، وقد زاد «كوفيد-19» الآن من تعميق اللامساواة. ويذهب 94% من دخل المنطقة إلى 11% فقط من السكان، حيث يمتلك 37 مليارديراً القدر نفسه من الثروة التي يمتلكها النصف الأفقر من السكان»

ضريبة على الثروات

وبحسب التقرير: «لو قامت بعض الدول العربية بفرض ضريبة على ثروات الأغنياء بنسبة 2% اعتباراً من عام 2010، لكانت جمعت 38 مليار دولار من عوائد الضرائب التي كان من الممكن استثمارها في تحسين الرعاية الصحية العامة، وإعادة بناء أنظمة الحماية الاجتماعية».

الحماية الاجتماعية

ويقول تقرير «أوكسفام»: «في الوقت ذاته، كانت تدابير حماية الفقراء قاصرة. وتشير التقديرات إلى أن 11% فقط من حزم التحفيز في المنطقة تركز على الحماية الاجتماعية والتدابير الصحية». ويتابع: «في ظل هذه الخلفية، تأثر ما يقدر بنحو 89% من العمال غير الرسميين البالغ عددهم 16 مليوناً في المنطقة بشدة من جراء تدابير الوباء». ويتوقع التقرير أيضاً أن ينخفض الاستثمار الأجنبي بنسبة 45%، وأن يفقد 1.7 مليون شخص وظائفهم، 700 ألف منهم من النساء، أي ما قدره 42 ملياراً من الدخل.

تجنب التقشف

كان من الممكن تجنب التقشف الساحق في السنوات الأخيرة عبر تسديد الأغنياء في المنطقة المزيد من الضرائب، وهي كلفة يمكنهم تحملها بسهولة. وكان من الممكن أن يمنح هذا البديل البلدان مزيداً من المرونة في سياسات الإنفاق الخاصة بها، والأهم من ذلك أنه شهد دخول المنطقة في أزمة فيروس شهد أصحاب المليارات البالغ عددهم 21 مليارديراً، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجميعهم من الرجال، زيادة في حجم ثرواتهم بنحو 10 مليارات دولار، منذ بداية أزمة وباء فيروس كوفيد19، بينما كشف تقرير منظمة «أوكسفام» أن 45 مليون شخص إضافي في المنطقة قد يتعرضون للفقر نتيجة للوباء.كما أظهر التقرير «من أجل عقد من الأمل وليس التقشف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» أنه منذ شهر مارس/ آذار، جمع أغنى أغنياء المنطقة أكثر من ضعف قروض الطوارئ الإقليمية التي قدمها صندوق النقد الدولي، للاستجابة للوباء، وتقريباً خمسة أضعاف نداء الأمم المتحدة الإنساني المتعلق بالفيروس للمنطقة.لقد كشف الوباء عن التفاوتات العميقة، والفشل الهائل في الأنظمة الاقتصادية في المنطقة، ما ترك الملايين من الناس من دون وظائف، أو رعاية صحية، أو أي نوع من الضمان الاجتماعي، ومكّن ثروات أصحاب المليارات من الارتفاع بأكثر من 63 مليون دولار يومياً منذ بداية الوباء.واجبات ماليةقال نبيل عبدو، مستشار منظمة أوكسفام للسياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما لم تعط الحكومات الأولوية لمصلحة مواطنيها وتفضلها على الأرباح وأن يقوم الأثرياء بتسديد ما عليهم من واجبات مالية، فسيتم دفع ملايين آخرين إلى حافة الفقر، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية لفترة طويلة جداً.11 % من السكانوأضاف: «قبل انتشار الفيروس، كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالفعل واحدة من أكثر مناطق العالم تفاوتاً اقتصادياً، وقد زاد «كوفيد-19» الآن من تعميق اللامساواة. ويذهب 94% من دخل المنطقة إلى 11% فقط من السكان، حيث يمتلك 37 مليارديراً القدر نفسه من الثروة التي يمتلكها النصف الأفقر من السكان»ضريبة على الثرواتوبحسب التقرير: «لو قامت بعض الدول العربية بفرض ضريبة على ثروات الأغنياء بنسبة 2% اعتباراً من عام 2010، لكانت جمعت 38 مليار دولار من عوائد الضرائب التي كان من الممكن استثمارها في تحسين الرعاية الصحية العامة، وإعادة بناء أنظمة الحماية الاجتماعية».الحماية الاجتماعيةويقول تقرير «أوكسفام»: «في الوقت ذاته، كانت تدابير حماية الفقراء قاصرة. وتشير التقديرات إلى أن 11% فقط من حزم التحفيز في المنطقة تركز على الحماية الاجتماعية والتدابير الصحية». ويتابع: «في ظل هذه الخلفية، تأثر ما يقدر بنحو 89% من العمال غير الرسميين البالغ عددهم 16 مليوناً في المنطقة بشدة من جراء تدابير الوباء». ويتوقع التقرير أيضاً أن ينخفض الاستثمار الأجنبي بنسبة 45%، وأن يفقد 1.7 مليون شخص وظائفهم، 700 ألف منهم من النساء، أي ما قدره 42 ملياراً من الدخل.تجنب التقشفكان من الممكن تجنب التقشف الساحق في السنوات الأخيرة عبر تسديد الأغنياء في المنطقة المزيد من الضرائب، وهي كلفة يمكنهم تحملها بسهولة. وكان من الممكن أن يمنح هذا البديل البلدان مزيداً من المرونة في سياسات الإنفاق الخاصة بها، والأهم من ذلك أنه شهد دخول المنطقة في أزمة فيروس كورونا مع وجود عدم المساواة، والديون بشكل أقل بكثير.

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