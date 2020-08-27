دبي.. رؤية جديدة لاستثمارات أمريكية ــ صينية ــ هندية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كثفت دبي من تواصلها مع الأسواق العالمية لا سيما أمريكا والصين والهند لاستقطاب الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وتواصلت بعثات دبي العالمية للترويج مع عدد من المستثمرين والشركاء المحتملين في أمريكا من خلال ندوات افتراضية (ويبينار) لمناقشة الفرص الاستثمارية في قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية في دبي.

وأكدت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار أن هناك شراكة تجارية تاريخية متينة تربط بين الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات منذ عام 2009، وتقوم تلك الشراكة على أسس صلبة، ساهمت في رفع إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 24.3 مليار دولار في 2019. كما أن دبي تضم أكثر من 60% من الشركات المدرجة في قائمة «فورتشن 1000»، التي تتخذ من المدينة مقراً إقليمياً لها.

وتجدر الإشارة إلى أن حجم الإنفاق الصحي في دولة الإمارات بلغ 13.7 مليار دولار عام 2018، ومن المتوقع أن يحقق نمواً مستمراً ليبلغ 18.3 مليار دولار بحلول عام 2023. ويعدّ توفير الرعاية الصحية جانباً بالغ الأهمية من الجاهزية الرقمية وثقافة الابتكار لمدينة دبي.

كما وقعت ناسداك دبي اتفاقية تعاون استراتيجي مع «زونغتاي» المالية العالمية القائمة في هونج كونج، وبكين تيان تاي للمحاماة شنجهاي، لدعم الشركات الصينية التي ترغب في الإدراج في البورصة الدولية في الشرق الأوسط.

من ناحيته أطلق مركز دبي للسلع المتعددة، المنصة الإلكترونية «أغريوتا» وهي سوق مخصصة لتجارة وتوريد السلع الزراعية بالاعتماد على حلول تكنولوجيا البلوك تشين، لسد الفجوة القائمة بين ملايين المزارعين الريفيين في الهند وصناعة الأغذية في الإمارات.

وتتيح المنصة «أغريوتا» للمزارعين الهنود، فرصة التواصل المباشر مع الأطراف العاملة في قطاع الأغذية بدولة الإمارات، بما في ذلك شركات تصنيع الأغذية وتجار التجزئة والجملة، كما تمكنهم من تجاوز خطوة الوسطاء، الأمر الذي يعزز من قوة سلسلة التوريد مع ضمان إمكانية تتبع المنتجات والسلع لخلق قيمة أفضل لصالح الأطراف المعنية.

من ناحية أخرى، كشفت غرفة تجارة وصناعة دبي، عن نمو كبير في عدد الشركات في منصتها الإلكترونية الجديدة التي أطلقتها مؤخراً ضمن «مبادرة الاستجابة السريعة» المخصصة لبيع وشراء معدات الوقاية الشخصية، وذلك بنمو بارز بلغ 340%، بعد وصول إجمالي عدد الشركات على المنصة إلى 66، ارتفاعاً من 15 شركة لدى إطلاق المنصة الشهر الماضي.

وأظهر تحليل لغرفة دبي مبني على بيانات من «ترايد ماب» أن الصين تعتبر أكبر مزود ومصدّر لمنتجات الوقاية الطبية لدولة الإمارات، حيث أظهرت إحصائيات حديثة أن واردات الإمارات من الصين من المعدات الطبية لمواجهة انتشار فيروس كوفيد-19 سجلت قفزة نوعية بنمو بلغ 357% خلال الربع الثاني 2020 حيث بلغت 624 مليون دولار (2.3 مليار درهم)، مقارنةً بحوالي 137 مليون دولار (502.79 مليون درهم) خلال الربع الثاني 2019.