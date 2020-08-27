أسوأ أداء فصلي لاقتصاد المكسيك منذ الثلاثينات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل اقتصاد المكسيك في الربع الثاني من العام أكبر انكماش فصلي منذ الكساد الكبير، على الرغم من أنه تعافى جزئياً في يونيو/ حزيران، وسط جائحة فيروس كورونا التي تسببت بإغلاق مصانع وبقاء المتسوقين والسياح في منازلهم، وانهيار التجارة.

وأظهرت بيانات من وكالة الإحصاء الوطنية، الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي هبط 17.1 في المئة في الفترة من إبريل/ نيسان، إلى نهاية يونيو/ حزيران، مقارنة مع الربع الأول. وبالمقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي 18.7 في المئة.

وقال ألفريدو كوتينو الخبير الاقتصادي في موديز أناليتكس: «البيانات للربع الثاني تؤكد أن الاقتصاد المكسيكي سجل أسوأ انخفاض فصلي على مدار العقود الثمانية الماضية، بعد الانهيار في 1932 الذي أحدثه الكساد الكبير». وأضاف أن الجائحة التي أصابت 568 ألفاً و621، وقتلت 61 ألفاً و450 في المكسيك، وجهت ضربة إلى الاقتصاد المكسيكي أكثر حدة من تلك التي تلقاها نظراؤه في أمريكا اللاتينية «بسبب نقص استعداد نظام الرعاية الصحي،ة وغياب إجراءات تحفيزية لتخفيف التداعيات على الشركات، والأسر». وفي علامة إيجابية، ارتفع النشاط الاقتصادي في المكسيك 8.9 في المئة في يونيو/ حزيران، مقارنة مع الشهر السابق، ما يؤكد فيما يبدو تقديرات الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بأن الاقتصاد «وصل إلى القاع» في إبريل/ نيسان، ومايو/ أيار. لكن الناتج المحلي الإجمالي ظل منكمشاً 13.2 في المئة مقارنة مع مستواه في يونيو/ حزيران 2019.

ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد المكسيك بما يصل إلى 10% أو أكثر هذا العام، وهو ما قالت وزارة المالية والبنك المركزي أنه سيكون أسوأ ركود منذ عقد الثلاثينات في القرن الماضي. (رويترز)