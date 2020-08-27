شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج النفط الأمريكي في خليج المكسيك يهبط 1.56 مليون برميل لثاني يوم على التوالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الداخلية الأمريكية إن إغلاقات الآبار في خليج المكسيك خفضت إنتاج النفط البحري للولايات المتحدة بنسبة 84%، أو 1.56 مليون برميل، لليوم الثاني على التوالي.

Advertisements

وبحسب بيانات حكومية، فإن الإعصار لورا، الذي يتجه شمالا في خليج المكسيك، خفض إنتاج الغاز الطبيعي في المنطقة بنسبة 61 بالمئة، أو 1.56 مليار قدم مكعبة.

وأجلت شركات الطاقة العاملين من 310 منشأة قبيل وصول الإعصار.