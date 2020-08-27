شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يعلن عن انطلاق 70 خدمة حكومية عبر منصة مصر الرقمية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "أطلقنا اليوم البث التجريبي لمنصة "مصر الرقمية" لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية مثل حزم الخدمات الخاصة بكل من المرور، والتموين، والدعاوى القضائية والتوثيق بإجمالي عدد 70 خدمة على أن يتم استكمال باقي الخدمات الحكومية تباعًا مع نهاية العام الحالي، وتعتمد المنصة علي آليات تضمن توفير الوقت والمجهود مع ضمان حماية البيانات الشخصية للمواطنين في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمي".

وأضاف علي صفحته بموقع إنستجرام: "يمكنكم الآن التسجيل في منصة مصر الرقمية https://www.Misralrakamia.gov.eg من خلال خطوات بسيطة تتضمن رقم الهاتف المحمول والرقم القومي ويمكن للمواطن سداد رسوم الخدمات بواسطة وسائل الدفع الإلكترونى".

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وتابع: "وستتلقي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال البث التجريبي ملاحظاتكم وتعليقاتكم للعمل علي تطوير المنصة بشكل دائم حيث تعمل الوزارة بالتعاون مع جهات مختصة بالخدمات علي تطوير وتشغيل المنصة، وبجانب هذه المنصة سيتمكن المواطنين من الحصول علي هذه الخدمات من خلال تطبيق علي الهاتف المحمول سيتم اطلاقه خلال الأسابيع المقبلة ومن خلال مكاتب البريد أو مراكز خدمة المواطنين أو من خلال مراكز الاتصال.