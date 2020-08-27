شكرا لقرائتكم خبر عن قيمة "فيسبوك" تسجل 800 مليار دولار رغم تحذيرات من تحديثات "آبل" الجديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت "فيسبوك" إن التغييرات والتحديثات التي تجريها "آبل" على أنظمة تشغيل جوالات "آيفون" سوف تفر قيودا على صناعة الإعلانات الإلكترونية، لكن ذلك لم يمنع السهم من الانتعاش بقوة خلال التعاملات.



وذكرت شبكة التواصل الاجتماعي بأن هذه التحديثات سوف تقوض من قدرتها في استهداف مستخدمي "آيفون" بالإعلانات.



تأتي هذه التحذيرات وسط تصعيد بين شركتي التكنولوجيا الأمريكيتين حيث سبق وانتقدت "آبل" شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لأسباب أبرزها خرق الخصوصية.

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وأصدرت "فيسبوك" بيانا تحذيريا لمطوري التطبيقات قائلة إن تحديثات "آبل" سوف تؤثر على بعض خدماتها الإعلانية.



ومن المتوقع دخول هذه التحديثات حيز التنفيذ على نظام التشغيل الخاص بجوالات "آيفون" الذي يسمى "آي أو إس14" قريبا.



هذا، وتستخدم بعض الشركات الخدمات الإعلانية لـ"فيسبوك" للترويج لمنتجاتها وخدماتها عبر الإنترنت مستهدفة المستخدمين بناء على خوارزميات بعينها.



وعلى صعيد التعاملات، قفز سهم "فيسبوك" بنسبة 8.3% وأغلق جلسة الأربعاء عند 303.9 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 304.6 في حين سجل أقل سعر عند 284 دولارا، وتقدر القيمة السوقية للشركة بنحو 800 مليار دولار.