شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسداك" و"إس أند بي 500" يواصلان تحطيم الأرقام القياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الأربعاء وواصل "ناسداك" و"إس أند بي 500" تحقيق مستويات قياسية جديدة بدعم من انتعاش القطاع التكنولوجي.



وكشفت بيانات حكومية عن ارتفاع مؤشر طلبات السلع المعمرة في الولايات التحدة بنسبة 11.2% في يوليو/تموز بأكثر من توقعات المحللين التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 4.4%.



ومن المنتظر غدا صدور القراءة الثانية من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع السنوي الثاني مع توقعات بتسجيل انكماش حاد.



وسوف يلقي رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" غدا الخميس خطابا على هامش ملتقى "جاكسون هول" للحديث عن السياسة النقدية في مواجهة كورونا.

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وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.1% أو ما يعادل أربعة سنتات وأغلقت جلسة نيويورك عند 43.39 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 43.7 دولار وأقل سعر عند 43 دولارا.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.5% أو ما يعادل 22 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 45.64 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 46.1 دولار وأقل سعر عند 45.5 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.3% (ما يعادل 83 نقطة) إلى 28332 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 28353 نقطة وأقل مستوى عند 28153 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.7% (ما يعادل 198 نقطة) إلى 11665 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 11672 نقطة وأقل مستوى عند 11507 نقاط.



وصعد مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 1% (ما يعادل 35 نقطة) إلى 3478 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3481 نقطة وأقل مستوى عند 3444 نقطة.