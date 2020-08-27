شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا ترتفع إلى أعلى مستوى في 9 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوى في 9 أشهر بدعم من استعداد الصين لشراء كميات قياسية من الصويا الأمريكية خلال العام الجاري.



وأسهم ضعف أسعار الصويا في تعزيز شهية الصين لتزيد مشترياتها من الصويا الأمريكية ضمن المرحلة الاولى من الاتفاق التجاري التي أبرمت منتصف يناير/كانون الثاني.



وأوضحت صادر لوكالة "بلومبرج" أن إجمالي ما ستشتريه الصين من محصول الصويا من الولايات المتحدة سيصل إلى 40 مليون طن خلال العام الجاري، وهو ما يزيد بنسبة 25% عن عام 2017.

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ومع ذلك، فإن مشتريات الصين من السلع الزراعية الأمريكية خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري تمثل فقط 27% من المستهدف.



وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:53 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 93 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.3 نقطة وأقل مستوى عند 98.8 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.7% إلى 9.20 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 9.20 دولار وأقل سعر عند 9.14 دولار.