شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع بأكثر من 4% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعزز المعدن مكاسبه حتى بلغ أعلى مستوى له في أسبوع.



ومن المنتظر إلقاء رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" خطاباً على هامش ملتقى "جاكسون هول" غدا الخميس سيتحدث من خلاله عن السياسة النقدية للبنك المركزي.



كان البنك المركزي قد ألمح إلى الحاجة لمزيد من الدعم من السياسة المالية للكونجرس والحكومة الفيدرالية لدعم الاقتصاد في مواجهة كورونا.

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وكشفت بيانات حكومية اليوم ارتفاع مؤشر طلبات السلع المعمرة في أمريكا بنسبة 11.2% في يوليو/تموز بأكثر من توقعات المحللين التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 4.4% ومقارنة بقراءة يونيو/حزيران التي حققت ارتفاعا بنسبة 7.6%.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:30 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 93 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.3 نقطة وأقل مستوى عند 98.8 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 4.4% أو ما يعادل 1.18 دولار إلى 27.449 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ الثامن عشر من أغسطس/آب، وسجل المعدن أعلى سعر عند 27.57 دولار وأقل سعر عند 26.155 دولار.