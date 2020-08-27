شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يعزز مكاسبه وسط ترقب لخطاب "باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين الياباني أمام أغلب العملات الرئيسية وعزز مكاسبه وسط عدم يقين وترقب لخطاب رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" على هامش اجتماعات "جاكسون هول".



وعلى الأرجح، سيتناول "باول" في خطابه غدا الجهود التي يقوم بها وفريقه لدع الاقتصاد الأمريكي عبر السياسة النقدية لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا.

Advertisements



كانت بيانات حكومية قد كشفت عن ارتفاع مؤشر أسعار منتجي الخدمات في اليابان بنسبة 1.2% في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات ارتفاع نسبته 0.8%.



على صعيد آخر، تخشى اليابان وعدة دول حول العالم من التعرض لموجة ثانية من فيروس كورونا خاصة بعد تسجيل زيادة ملحوظة في الإصابات والوفيات الأمر الذي ينذر بعودة قيود الإغلاق والعزل العام.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 21:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 105.9، وسجل أعلى سعر اليوم عند 106.5 في حين سجل أقل سعر عند 105.9.