شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق عند أعلى مستوى في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعا بعد جلستين من التراجع ليسجل أعلى مستوى له في أسبوع، وذلك وسط استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وسوف يلقي رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" خطاباً على هامش ملتقى "جاكسون هول" غدا الخميس سيتحدث من خلاله عن السياسة النقدية للبنك المركزي والجهود الرامية لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة أزمة كورونا.

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وكشفت بيانات حكومية اليوم ارتفاع مؤشر طلبات السلع المعمرة في أمريكا بنسبة 11.2% في يوليو/تموز بأكثر من توقعات المحللين التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 4.4% ومقارنة بقراءة يونيو/حزيران التي حققت ارتفاعا بنسبة 7.6%.



وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:30 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 93 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.3 نقطة وأقل مستوى عند 98.8 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.5% أو 29.40 دولار وأغلقت عند 1952.5 دولار للأوقية، وهو المستوى الأعلى منذ التاسع عشر من أغسطس/آب، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1960.1 دولار وأقل سعر عند 1908.4 دولار.