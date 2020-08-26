شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأمريكي قبيل خطاب "باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء على نحو سلبي، وذلك قبيل خطاب رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" غدا.



وعلى هامش اجتماعات "جاكسون هول"، سيلقي "باول" خطابا سيتناول السياسة النقدية للبنك المركزي والجهود الرامية لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة أزمة كورونا.



وسوف تصدر أيضاً غدا الخميس القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع السنوي الثاني مع توقعات باستمرار تسجيل انكماش عميق في تلك الفترة.

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وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع مؤشر طلبات السلع المعمرة في أمريكا بنسبة 11.2% في يوليو/تموز بأكثر من توقعات المحللين التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 4.4% ومقارنة بقراءة يونيو/حزيران التي حققت ارتفاعا بنسبة 7.6%.



ومن جانبه، صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن الصين تريد فوز منافسه الديمقراطي "جو بايدن" في انتخابات الرئاسة المقبلة من أجل الهيمنة على الولايات المتحدة محذرا من تخلي "وول ستريت" عن مستوياتها القياسية حال فوز "بايدن".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:47بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 93 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.3 نقطة وأقل مستوى عند 98.8 نقطة.