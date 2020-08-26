شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 26-8-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 26-8 -2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط أحجام تداول مرتفعة، وتراجع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 722 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 628.782 مليار جنيه.





إيقاف تداول 24 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 24 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم بلتون المالية القابضة، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، العربية للمحابس، العبوات الطبية، بي انفستمنتس القابضة، راية لخدمات مراكز الاتصالات، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، جنوب الوادي للأسمنت، أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، أسمنت سيناء، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، إيديتا للصناعات الغذائية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، مستشفى النزهة الدولي، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، رمكو لإنشاء القرى السياحية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، الملتقى العربي للاستثمارات، غاز مصر.

البورصة تخسر 722 مليون جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط أحجام تداول مرتفعة، وتراجع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 722 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 628.782 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 544.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 48.3 ألف عملية لعدد 178 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.72% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.94%، والعرب على 6.34% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.45% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.54%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 39 مليون جنيه، 8.5 مليون جنيه، 35.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 47.3 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، 31.7 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 11453 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 2027 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 13381 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 4366 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 1784 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 2691 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.55% ليغلق عند مستوى 870 نقطة.

وصعدت أسهم 95 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 57 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- جنوب الوادي للأسمنت بسعر إغلاق 1.987 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.36%.

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- الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 1.212 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.60%.

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 4.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.04%.

- البويات والصناعات الكيماوية-باكين بسعر إغلاق 17.830 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.93%.

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي-نيوداب بسعر إغلاق 1.311 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.90%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 14.880 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.06%.

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 5.540 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.48%.

- الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بسعر إغلاق 4.890 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.17%.

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 3.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.90%.

- اسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 8.080 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.88%.