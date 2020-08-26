أخبار البورصة اليوم الأربعاء 26-8-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 26-8-2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط أحجام تداول مرتفعة، وتراجع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 722 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 628.782 مليار جنيه.

إيقاف تداول 24 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 24 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم بلتون المالية القابضة، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، العربية للمحابس، العبوات الطبية، بي انفستمنتس القابضة، راية لخدمات مراكز الاتصالات، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، جنوب الوادي للأسمنت، أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، أسمنت سيناء، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، إيديتا للصناعات الغذائية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، مستشفى النزهة الدولي، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، رمكو لإنشاء القرى السياحية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، الملتقى العربي للاستثمارات، غاز مصر.

البورصة تخسر 722 مليون جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط أحجام تداول مرتفعة، وتراجع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 722 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 628.782 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 544.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 48.3 ألف عملية لعدد 178 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.72% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.94%، والعرب على 6.34% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.45% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.54%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 39 مليون جنيه، 8.5 مليون جنيه، 35.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 47.3 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، 31.7 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 11453 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 2027 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 13381 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 4366 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 1784 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 2691 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.55% ليغلق عند مستوى 870 نقطة.

وصعدت أسهم 95 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 57 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة.

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بايونيرز

أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، عن أسباب تأخر الإعلان عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، وذلك نظراً لإجراءات زيادة رأس مال الشركة وقيدها في السجل التجاري بتاريخ 29 يونيو لعام 2020، وإجراءات قيد الزيادة لدى مصر المقاصة وقيدها في البورصة المصرية، وذلك بعد 30 يونيو وبناءً على هذه الزيادة تم تأجيل إصدار القوائم المالية لعمل برأس المال الجديد في إصدار القوائم المالية، كما أرجعت التأخر إلى عدم عمل الشركة بكامل طاقتها لظروف جائحة كورونا، وسيتم عقد اجتماع لمجلس الإدارة خلال 10 أيام، وضمن بنود جدول أعمال هذا الاجتماع هو اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو لعام 2020.

كما أعلنت شركة القاهرة للإسكان والتعمير، عن أسباب تأخر إرسال القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، وهي أولاً تقليل ساعات العمل داخل الشركة، وذلك نظراً للظروف التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا، ثانياً وجود أجازات رسمية عديد الفترة الماضية، ثالثاً وجود أكثر من شركة تابعة لشركة القاهرة للإسكان والتعمير، منوهة إلى أنها تتعهد بإرسال القوائم المالية خلال أسبوع.

لجنة القيد

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، الموافقة على مد فترة تداول أسهم بنك الاتحاد الوطني – مصر في سوق الصفقات الخاصة (OPR) – أوراق مالية غير مقيدة حتى 24 سبتمبر، وذلك بناء على الطلب الوارد من شركة السمسرة التي تمثل الطرف المشتري لاستكمال الشراء بسعر 9.92 جنيه للسهم.

كما قررت اللجنة، مخاطبة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلاً.

أوراسكوم كونستراكشون

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون، عن زيادة الإيرادات Revenue)) بنسبة 8.2% على أساس مقارنة سنوي لتبلغ 1.6 مليار دولار أمريكي، وانخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك(EBITDA) بنسبة 30.3% على أساس مقارنة سنوي لتبلغ 99.3مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2020، صافي الربح العائد للمساهمين بلغ 9.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني 2020 و34.8 مليون دولار أمريكي في النصف الأول 2020

وأضافت "أوراسكوم"، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن الرصيد النقدي الصافي بلغ 309.4 مليون دولار أمريكي في 30 يونيو 2020، وبلغ التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي 53.2 مليون دولار أمريكي في النصف الأول 2020، وزيادة قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة بنسبة 17.7% على أساس مقارنة سنوي بقيمة 5.4 مليار دولار أمريكي، كما زادت قيمة المشروعات تحت التنفيذ بعد إضافة حصة 50% من مجموعة BESIX بنسبة 8.1% على أساس مقارنة سنوي إلى 7.9 مليار دولار أمريكي في 30 يونيو 2020

فيما انخفضت قيمة العقود الجديدة المجمعة بنسبة 6.4% على أساس مقارنة سنوي إلى 1.3 مليار دولار أمريكي، وانخفضت العقود الجديدة المتوقعة بعد إضافة حصة 50% من مجموعة BESIX بنسبة 18.0% على أساس مقارنة سنوي لتصل إلى 1.9 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2020، حققت مجموعة BESIX إجمالي 4.5 مليار يورو لقيمة المشروعات تحت التنفيذ المستقلة وأضافت عقود جديدة بقيمة 1.1 مليار يورو في النصف الأول من عام 2020، وتم توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 0.21 دولار أمريكي للسهم الواحد في أغسطس 2020

وفي السياق ذاته، أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون، أن مجلس إدارة الشركة قد قام بترشيح ندى شوشة، كعضو مجلس إدارة غير تنفيذية مستقلة للمجلس، كما سيُطلب من المساهمين الموافقة على تعيين ندى شوشة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقبل في 17 سبتمبر