شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن بوابة مصر الرقمية لتقديم الخدمات للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الحكومة، تجربة تقديم عدداً من الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين "أون لاين" عبر بوابة مصر الرقمية ورابطها www.Misralrakamia.gov.eg ، وتتضمن في المرحلة الأولى أبرز الخدمات التي تشهد إقبالاً من المواطنين وهي خدمات المرور، والتوثيق والدعاوى القضائية، والتموين، على أن يتم سداد مقابل هذه الخدمات إلكترونياً، ويقدم ”الخليج 365” أهم 10 معلومات عن الخدمات الحكومية الرقمية. - أطلقت وزارة الاتصالات 3 حزم خدمات رقمية تجريبية عبر بوابة مصر الرقمية. - بوابة مصر الرقمية تتكون من موقع وتطبيق هاتفي لتسهيل الوصول للخدمات الحكومية. - تتضمن حزم الخدمات الرقمية أكثر من 35 خدمة تقدم أون لاين عبر البوابة. - تضم الخدمات الرقمية خدمات المرور والتموين والدعاوى القضائية. - يمكنك الاستفادة من هذه الخدمات بعد إنشاء حساب مجاني على مصر الرقمية. Advertisements - تختلف قيمة رسوم الخدمات من خدمة إلى أخرى، وبعض الخدمات مجانية. - بعض الخدمات تتطلب توقيع أو وجود الشخص في الجهة الحكومية مثل إصدار توكيل. - تختلف مدة تقديم الخدمة ولكن يتم توضيح الوقت فى خلال نهاية الخطوات لكل خدمة. - يوجد خدمة مجانية لإرسال الرسائل النصية أو الإشعارات من خلال التطبيق عند استكمال الطلب. - سيتم إتاحة تسديد كافة الفواتير والغرامات والمستحقات خلال الفترة القادمة ولكن حالياً يمكن تسديد غرامات الرخص.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 10 معلومات عن بوابة مصر الرقمية لتقديم الخدمات للمواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.