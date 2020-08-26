الاقتصاد

روسيا قد تخسر مليار يورو بعد ضريبة الكربون التي فرضها الاتحاد الأوروبي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن ضريبة الكربون التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المنتجات المستوردة خطوة حمائية مخفية بذريعة معقولة للغاية، موضحا أن ضريبة الكربون يمكن أن تزيد بشكل كبير من القدرة التنافسية للسلع الأوروبية، مقارنة بنظيراتها من الدول الأخرى، بما في ذلك من روسيا.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، لفت نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إلى أن روسيا قد تخسر مليار يورو جراء هذا الإجراء العابر للحدود، كما أنه سيخفض ​​استهلاك النفط والفحم المحلي في أوروبا بشكل كبير.

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وأوضح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن مثل هذه الآلية، إذا تم تطبيقها دون قيود، ستتعارض مع الاتفاقيات الدولية الحالية، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي لا تسمح باستخدام تدابير تغير المناخ للحد من القدرة التنافسية الدولية.

 

 

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