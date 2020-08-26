شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يقلص مكاسبه و"برنت" يتجه نحو الانخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء في أعقاب بيانات مخزونات الخام الأمريكية والتي سجلت انخفاضا أعلى من التوقعات في القراءة الأسبوعية.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات الخام في أمريكا بنحو 4.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضا بنحو 4.3 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض مخزونات النفط بحوالي 4.5 مليون برميل خلال نفس الفترة.

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وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.3 نقطة وأقل مستوى عند 98.8 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بحلول الساعة 18:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 43.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 43.7 دولار وأقل سعر عند 43 دولارا.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.3% إلى 45.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 46.1 دولار وأقل سعر عند 45.5 دولار.