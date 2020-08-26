شكرا لقرائتكم خبر عن "ترامب": الصين تريد فوز "بايدن" بالرئاسة للهيمنة على أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه يتابع عن كثب ما يدور في الإعلام الصيني والتصريحات المتداولة تقلا عن رئيس ثاني أكبر اقتصاد في العالم "شي جين بينج".



وذكر "ترامب" أن اطلاعه على ما يدور في الإعلام الصيني يؤكد له أن بكين تريد فوز المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية "جو بايدن".



وأضاف "ترامب" أنه الصين تريد فوز "بايدن" من أجل الهيمنة على الولايات المتحدة، ولو حدث ذلك، فسوف تنهار سوق الأسهم الأمريكية مبتعدة كثبرا عن المستويات القياسية الحالية.