الاقتصاد

الدولار الأسترالي يزيد مكاسبه مدعوما ببيانات سوق الإسكان

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء وزاد مكاسبه مدعوما ببيانات عن سوق الإسكان رغم استمرار أزمة فيروس "".


وكشفت البيانات عن انخفاض مؤشر أعمال البناء المكتملة في أستراليا بنسبة 0.7% بينما أشارت التوقعات إلى تراجع بنسبة 6.5% مقارنة بارتفاع نسبته 0.7% في مايو/أيار.

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هذا، وسوف تتجه أنظار الأسواق في وقت لاحق هذا الأسبوع نحو اجتماعات "جاكسون هول" والتي ستشهد حضورا لخبراء اقتصاد ومصرفيين من بنوك مركزية ومسؤولين في السياسة المالية.


ومن المنتظر غدا الخميس إلقاء رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" خطاباً على هامش ملتقى "جاكسون هول"، وعلى الأرجح، سيتحدث عن تطورات السياسة النقدية والجهود المبذولة من البنك المركزي لدرء تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد الأمريكي.


وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 0.7235، وسجلت العملة أعلى سعر اليوم عند 0.7238 في حين سجلت أقل سعر عند 0.7187.

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