شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 26-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الذهب بالوصول بفارق نقاط قليلة عن هدفنا المنتظر عند 1901.80 وارتد صعوداً بشكل قوي ليخترق مستوى 1934.86 ويفتح الطريق أمام استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد بعد الارتكاز على دعم القناة الرئيسية الصاعدة، ليكون الميل الصاعد مرجحاً خلال الفترة القادمة، في طريقه لزيارة مستويات 1967.90 ثم 2008.80 كمحطات إيجابية تالية، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 1934.86 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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