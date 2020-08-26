شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 26-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بإيجابية ملحوظة بعد اختبار مناطق 1.1780، ليبدأ اختبار المقاومة المحورية التي تنخفض الآن إلى 1.1840، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن اختراق هذا المستوى سيوقف السيناريو السلبي المقترح اليوم ويقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب التي تصل إلى 1.1900 ثم 1.1950.

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