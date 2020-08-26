الإسكان تنهي تطوير مخطط في ينبع وتستعد لتسليم 816 أرضا للمواطنين

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وتأتي هذه الخطوة استمرارا لعمليات الوزارة في تطوير المخططات التابعة لها بالشراكة مع المقاولين المختصين، في إطار تسهيل تملك المواطنين وتمكينهم من خيار الأراضي السكنية الذي يعد أحد أبرز الخيارات المفضلة ضمن الحلول المتنوعة التي يوفرها برنامج «سكني».
وأتاح تطبيق برنامج «سكني» والبوابة الالكترونية في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب وحجز الأراضي وإصدار عقودها من قبل المستفيدين من الأراضي السكنية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول الكترونية تساعد على التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الالكترونية لهم التي تمتاز بوضوحها وسهولتها، إذ أتاح «سكني» حتى الآن 197 مخططا توفر 173 ألف أرض على مستوى مختلف المدن والمحافظات والمراكز.
يذكر أن برنامج سكني يستهدف العام الحالي 2020 تسليم أكثر من 90 ألف أرض سكنية، إذ تأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للأسر السعودية تمكنها من الحصول على المسكن
الملائم الذي يلبي رغباتها؛ بما يرفع من نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030، وفقا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.
مخطط عبير الجابرية
المساحة 1.3 مليون م2
يوفر 816 قطعة أرض
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