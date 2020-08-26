شكرا لقرائتكم خبر شبهة اختلاس في شركة الغاز بـ34 مليونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن شبهة اختلاس لمسؤول مالي في الشركة بقيمة 34.2 مليونا، مشيرة إلى بدء الإجراءات القانونية في حقه وتعيين مستشار لتحديد الأثر على القوائم المالية.

وأوضحت الغاز والتصنيع في بيان على موقع تداول، أنه تم اكتشاف شبهة اختلاس من قبل مسؤول بقطاع الشؤون المالية بحسب التحقيقات الأولية، تمثلت في صرف مبالغ مالية دون مسوغات نظامية لجهات لا تربطها علاقة تعاقدية مع الشركة، وذلك خلال الفترة من 2017 حتى الربع الأول من عام 2020.

وأشارت إلى أن المبالغ المشتبه في اختلاسها بلغت 34.2 مليون ريال، مبينة أنها عينت مكاتب استشارية مالية وقانونية لمباشرة القضية، كما تم تقديم بلاغ للجهات المختصة، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي مستجدات في حينه.

وأكد مجلس الإدارة حرصه على حماية أموال الشركة واستثمارات المساهمين، وأنه لن يتهاون في اتباع كل الإجراءات القانونية والقضائية لملاحقة كل من تثبت إدانته، واسترداد أموال الشركة.

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وبحسب البيان اكتشفت إدارة الشركة في 1 ذي الحجة 1441 (22 یولیو 2020) شبھة عملیات اختلاس من قبل مسؤول في قسم الشؤون المالیة تم إنھاء خدماته وبدء الإجراءات النظامیة في حقه، حيث قامت الشركة بتعیین مستشار من أجل القیام بخدمات التحقیق لتحدید وتقییم أثر ھذه العملیات على القوائم المالیة للفترة الحالیة والسنوات السابقة. لم یقم المستشار بالانتھاء من عمله بعد، وبالتالي فإنه لم یتم بعد تحدید أثر ھذه العملیات على ھذه القوائم المالیة الأولیة الموجزة.

في سياق آخر أعلنت الشركة أمس عن ارتفاع صافي الربح إلى 13.3 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 8 ملايين ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 63%.

وبحسب النتائج المالية الأولية بلغ الربح التشغيلي 1.2 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 13 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 91%. فيما بلغ إجمالي الربح 56 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 55.9 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بزيادة 0.8%.

وعلى صعيد نتائج النصف الأول من العام الحالي بلغ صافي الربح 42.7 مليون ريال، مقابل 101 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض 58%. وبلغت ربحية السهم خلال الستة أشهر 0.57 ريال، مقابل 1.35 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.