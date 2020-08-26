الاقتصاد

التوثيق شرط لربط الرخص بعقود الإيجار عبر منصة بلدي

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- بواسطة أيمن الوشواش - دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية المستفيدين من خدمة «ترخيص نشاط تجاري» إلى المبادرة بتوثيق عقود الإيجار الجديدة أو تحويل العقود الورقية إلى الكترونية قبل تاريخ 4 أكتوبر من العام الحالي 2020، حيث لن يتاح بعد ذلك ربط الرخص بعقود الإيجار عبر منصة بلدي دون أن تكون موثقة عبر شبكة إيجار.

وأكدت الشؤون البلدية والقروية أمس تكاملها مع شبكة إيجار، لتمكين المستفيدين من توثيق عقد الإيجار لإثبات الموقع التجاري الكترونيا، مشيرة إلى أنه لن يتاح ربط الرخص بعقود الإيجار عبر منصة بلدي دون أن تكون موثقة عبر شبكة إيجار اعتبارا من 4 أكتوبر المقبل.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خططها وبرامجها لحوكمة المعاملات البلدية، وتسهيل إجراءات التراخيص التجارية، وتحقيق مبدأ التعاون مع الجهات الحكومية والشركات والهيئات المقدمة للخدمات العامة والتنسيق المشترك بينها، إضافة إلى تحسين تجربة المستفيد، من خلال توفير المميزات التي تسهم في تسهيل الأعمال التجارية للشركاء.

وأوضحت أنه وفقا للآلية المحددة تسجل البيانات للموقع التجاري على شبكة إيجار بعد ذلك يصدر رقم العقد الالكتروني لإثبات الموقع، مشددة أن رقم العقد الصادر يعد رقم العقد الالكتروني المعتد به والبديل للعقد الورقي في معاملات التراخيص التجارية.

يذكر أن وزارة الشؤون البلدية وقعت أخيرا عددا من مذكرات التفاهم ضمن استراتيجية التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة وتنمية التعاون المشترك لدعم الجهود المبذولة لتحقيق رؤية المملكة 2030، حيث تتمحور هذه الشراكات حول المستفيد من الخدمات البلدية وتحسين تجربته.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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