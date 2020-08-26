شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض ريت يقرر توزيع 20 هللة للوحدة عن النصف الأول 2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الرياض المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الرياض ريت عن النصف الأول من عام 2020، بقيمة 34.339 مليون ريال.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على أساس 171.697 مليون سهم، بقيمة ربح موزع يبلغ 20 هللة لكل وحدة، وبنسبة توزيع إلى السعر الأولى للوحدة يبلغ 2.10%.
وبحسب البيان، ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات، بنهاية يوم الاثنين بتاريخ الموافق 7 سبتمبر 2020 على أن يتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.
وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق قام بتوزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الرياض ريت عن النصف الثاني من عام 2019، بقيمة 42.924 مليون ريال، بالإضافة إلى توزيع أرباح بقيمة 41.207 مليون ريال عن النصف الأول من 2019.
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