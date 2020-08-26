شكرا لقرائتكم خبر عن العربي الوطني يعتزم الاسترداد المبكر لصكوك بقيمة 2 مليار ريال في أكتوبر المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن البنك العربي الوطني عن عزمه الاسترداد المبكر للصكوك الثانوية ذات الفئة الثانية كاملة بالقيمة الاسمية في 7 أكتوبر 2020.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأنه قد تم طرح هذه الصكوك من خلال اكتتاب خاص في 7 أكتوبر 2015، بمبلغ 2 مليار ريال، مؤهلة كديون ثانوية من الفئة 2 وفقًا لإطار بازل 3.

وبحسب البيان، فقد تم طرح هذه الصكوك في 7 أكتوبر 2015 بمبلغ إجمالي قدره 2 مليار ريال (2000 صك بقيمة اسمية قدرها مليون ريال لكل صك) وباستحقاق أصلي مدته 10 سنوات تُستحق في 7 أكتوبر 2025.

ونوه البيان، إلى أنه وفقاً لشروط وبنود الصكوك، فمن حق البنك العربي الوطني كجهة مصدرة استرداد الصكوك في تاريخ التوزيع الدوري الذي يقع في أو قريباً من 7 أكتوبر 2020.

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وأوضح البنك، بأنه سيتم تحويل قيمة الاسترداد بالإضافة إلى أي مبالغ للتوزيع الدوري (أرباح فترة التوزيع الدوري المنتهية في 7 أكتوبر 2020) إلى حسابات حملة الصكوك في هذا التاريخ، وذلك بناءً على ملكيتهم المقيدة بتاريخ 28 سبتمبر 2020 (بداية فترة تعليق تداول الصكوك).

تجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بعد الزكاة بلغ 596.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 1.02 مليار ريال في الربع المنتهي في 31 يونيو 2019.

وأرجع البنك الانخفاض في الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 يونيو 2020 إلى الانخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة، صافي دخل الاتعاب والعمولات، المكاسب غير المحققة من الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أوالخسارة بالإضافة إلى الانخفاض في حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة قابله زيادة في أرباح تحويل العملات الأجنبية، دخل المتاجرة، دخل توزيعات الأرباح ودخل العمليات الأخرى.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بعد الزكاة بلغ 1.1 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 1.9 مليار ريال في النصف المقارن المنتهي في 31 يونيو 2019.