شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسداك" يتجه نحو مستويات تاريخية في بداية التعاملات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء مدعومة بصدور بيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة.



وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع مؤشر طلبات السلع المعمرة في أمريكا بنسبة 11.2% في يوليو/تموز بأكثر من توقعات المحللين التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 4.4% ومقارنة بقراءة يونيو/حزيران التي حققت ارتفاعا بنسبة 7.6%.

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وباستثناء بعض السلع الأكثر تذبذباً، ارتفع مؤشر طلبات السلع الأمريكية المعمرة بقيمته الأساسية بنسبة 2.4% في الشهر الماضي، وهو ما تجاوز توقعات بارتفاع نسبته 3.8%.



وسوف يلقي رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" خطاباً غدا الخميس على هامش فاعليات اجتماعات "جاكسون هول"، وعلى الأرجح، سيتحدث "باول" عن تطورات السياسة النقدية في زمن كورونا وسبل دعم الاقتصاد الأمريكي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 50 نقطة) إلى 28200 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 53 نقطة) إلى 11519 نقطة، وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 4 نقاط) إلى 3448 نقطة.