شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 46 دولار لخام برنت و43.32 للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء 46 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت مرتفعا بمقدار سنتين، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43.32 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 3سنتات.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكى، أمس، أن مخزونات كل من النفط الخام والبنزين فى الولايات المتحدة، سجلت هبوطا أكبر من المتوقع الأسبوع الماضى بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير، وتراجعت مخزونات الخام 4.5 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى 21 أغسطس إلى حوالى 507.5 مليون برميل، بينما كان محللون قد توقعوا انخفاضا قدره 3.7 مليون برميل.

وقال معهد البترول، إن مخزونات الخام فى مركز التسليم فى كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت بمقدار 646 ألف برميل.

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وأظهر بيانات المعهد، أن مخزونات البنزين هبطت 6.4 مليون برميل بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاضا قدره 1.5 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التى تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.3 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض بمقدار 726 ألف برميل.

وأظهرت البيانات، أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضى سجلت زيادة بلغت 147 ألف برميل يوميا.