شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الألمنيوم بدعم من زيادة تواجد "روسال" في الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الألمنيوم خلال تعاملات اليوم الأربعاء مدعومة بالتكهنات الإيجابية حيال الطلب الصيني بالإضافة إلى زيادة "روسال" الروسية تواجدها في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.



وذكرت "روسال" أنها قررت الاستعانة بمكتب جديد في "شنغهاي" من أجل تعزيز تواجدها والتسويق لمنتجاتها في الصين التي تعد أكبر مستهلك للألمنيوم على مستوى العالم.



وأوضحت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" أن "روسال" تتفاوض لبيع حصتها في "نورث يونايتد ألمنيوم" التي يقع مقرها في "شنتشن" الصينية للشريك المحلي "تشاينا نورث إندستريز".

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واستثمرت "روسال" في "نورث يونايتد ألمنيوم" عام 2012، لكن نمو الأخيرة كان مخيباً للآمال، وهو ما يدفع الشركة الروسية لتصفية حصتها لصالح شريك محلي.



وتجدر الإشارة إلى أن آسيا شكلت نحو 27% من مبيعات "روسال" من الألمنيوم خلال الفترة من أبريل/نيسان حتى يونيو/حزيران مقارنة بنسبة 15% في الربع السنوي الأول.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت عقود الألمنيوم بنسبة 0.3% إلى 1755.5 دولار للطن، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 1780 دولارا وأقل سعر عند 1765 دولارا.