شكرا لقرائتكم خبر عن شركة سوناطراك الجزائرية تخفض سعر بيع الخام الصحراوى لشهر سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة سوناطراك الجزائرية اليوم الأربعاء إنها خفضت سعر البيع الرسمي لخامها المزيج الصحراوي تحميل سبتمبر ايلول إلى 0.40 دولار للبرميل فوق برنت المؤرخ. وكان الشركة حددت سعر البيع الرسمي في أغسطس آب عند 0.85 دولار للبرميل فوق برنت المؤرخ.

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