شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الاستثمار يهبط ببورصة البحرين بختام تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.05% خاسراً 0.73 نقطة ليغلق عند مستوى 1373.11 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.7 مليون سهم بقيمة مليون درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 3.21% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 7.41%، مجموعة ترافكو بنسبة 1.06%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.6%، كما تراجعت أسهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.68%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.36%، المصرف الخليجي التجاري بنسبة 2.63%.

فيما ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 2.78% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 2.52%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.65%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.12% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.24%.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة البحرين الوطنية القابضة، أن مجلس الإدارة سوف يعقد اجتماعه يوم الاثنين الموافق 9 نوفمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة 12 ظهراً، حيث ستتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020.

وكانت مجموعة جي إف إتش المالية، قد أعلنت عن بدء إجراءات عملية الاستحواذ الاستراتيجية لزيادة حصتها بواقع 21.8% في شهر يناير لتصل إلى حصة أغلبية بنسبة 50.4% في المصرف العالمي، ويأتي هذا الاستحواذ من خلال عدة صفقات تقدر بـ21.6 مليون دولار أمريكي، كما تمت الموافقة على تحويل الحصص من قبل مساهمين المصرف العالمي في شهر مارس 2020.

الجدير بالذكر أن عملية التأشير بتحويل الأسهم إلى المجموعة ستبدأ بمجرد الانتهاء من التأشير بتغيير رخصة المصرف العالمي إلى شركة استثمارية، لذلك تم الإفصاح عن عملية الاستحواذ بعد الحصول على الموافقة من الجهات المعنية.