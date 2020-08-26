شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى تتراجع بنسبة 0.67% بجلسة الأربعاء.. وهبوط 20 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.67% خاسراً 15.57 نقطة ليغلق عند مستوى 2288.93 نقطة، وبلغ حجم التداول 224.2 مليون سهم محققة ما قيمته 281.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 4831 صفقة لعدد 34 سهماً، وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 2.21%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.72%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.29%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.04%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.49%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.16%، فيما ارتفع قطاعي الاتصالات والسلع بنسبة 2.61%، 1.06%، على التوالي.

وقفزت 10 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 11.11%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 6.44%، فيما تراجع 20 سهماً على رأسها سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 4.87%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.87%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 8 ملايين ورقة بقيمة 89.9 مليون درهم، والذي ارتفع بنسبة 1.33%.

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وفي سياق متصل أعلنت إدارة بورصة دبي، عن إيقاف التداول على أسهم شركة دار التكافل، بدءاً من الساعة 11:00 صباحا لتزامنه مع موعد انعقاد الجمعية العمومية اليوم الأربعاء، ولحين الافصاح عن القرارات.

فيما أعلنت بورصة دبي، أن آخر يوم تداول لاستحقاق أسهم المنحة للشركة الوطنية الدولية القابضة.