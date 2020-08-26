شكرا لقرائتكم خبر عن مصر إيطاليا العقارية تستعد لتسليم المرحلة الأولى من "كاى سخنة" نوفمبر القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتضمن "كاى سخنة" فندق هيلتون العين السخنة والذي من المقرر افتتاحه في 2024

محمد خالد العسال: شراكتنا مع هيلتون خطوة هامة تعزز قيمة مشروعنا بالسخنة، نستهدف تغيير الصورة النمطية للعين السخنة بأنشطة وخدمات متنوعة

مهاب غالى: سعداء بشراكتنا المميزة مع مصر إيطاليا العقارية لتقديم أول فنادقنا تحت علامة "فنادق ومنتجعات هيلتون" في العين السخنة

قام محمد خالد العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصر ايطاليا العقارية بزيارة الى موقع مشروع الشركة بالعين السخنة "كاى سخنة" رافقه خلالها مهاب غالى ممثلا عن هيلتون، وذلك للوقوف على اخر مستجدات العمل في مشروعها الرائد بالعين السخنة والاطلاع على أخر المستجدات الانشائية، استعدادا لتسليم المرحلة الأولى من المشروع فى الربع الأخير من العام الحالي.

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وقال محمد خالد العسال الرئيس التنفيذي لمصر ايطاليا العقارية" فخورون بالتعاون مع أفضل الاسماء والعلامات التجارية في السوق لتقديم مشروعات ناجحة لخدمة عملاءنا، وتعتبر شراكتنا مع هيلتون خطوة جيدة للغاية وتعزز من قيمة مشروعنا كاى سخنة، وتقدم تجربة فريدة لعملاء مصر ايطاليا بأفضل الخدمات الجديدة والمتطورة".

وأضاف العسال "أن استثمارات مصر إيطاليا العقارية في "كاى سخنة" ستصل الي 2.4 مليار جنيه، ويعتبر من اهم مشروعات الشركة الذي يختلف عن كافة المشروعات السياحية الساحلية لما يتمتع به من مميزات جديدة على منطقة العين السخنة، حيث يضم المشروع فندق هيلتون العين السخنة، ويمتد على شاطئ رملي مميز يبلغ طوله 1000 متر ويضم 366 وحدة تتنوع بين الفيلات والشاليهات، بالإضافة الى منطقة تجارية تضم أفضل العلامات التجارية في مجالات مختلفة". مشيرا الى ان أحد اهداف مشروع "كاى سخنة" هو تغيير الصورة النمطية عن العين السخنة بأنها منطقة نادرة الأنشطة والخدمات. لافتاً الى انه تم الانتهاء من التسوية النهائية والمباني والهيكل الخرساني للمرحلة الأولى بنسبة 100%، كما تم الانتهاء من الأعمال الخارجية والوجهات بنسبة 80% لنفس المرحلة التي سيبدأ تسليمها في نوفمبر القادم. وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية فقد تم الانتهاء من اعمال الحفر والتسويات بنسبة 80%، كما تم الانتهاء من أعمال الخوازيق والقواعد الخاصة بفندق هيلتون العين السخنة، ويجرى حاليا التجهيز للإنشاءات والمباني.

يقع فندق هيلتون العين السخنة، والذي من المقرر افتتاحه بحلول عام 2024، على بعد ساعة ونصف من مطار القاهرة الدولي. يضم الفندق 200 غرفة مميزة، كما يقع مباشرة على شاطئ البحر الأحمر الخلاب. سوف يقدم الفندق تجربة فريدة لزوار العين السخنة، حيث يضم مطعم يقدم الوجبات على مدار اليوم بالإضافة لمطعم متخصص بجانب مطعم آخر في منطقة الاستقبال، كما يضم الفندق ثلاثة بارات وحمام سباحة خارجي ونادي صحي ومركز للياقة البدنية. بالإضافة إلى ذلك فإن الفندق معد لاستقبال فعاليات قطاع الأعمال حيث يضم خمس غرف للاجتماعات وقاعة اجتماعات كبيرة، وقاعة حفلات ومركز لرجال الأعمال.

تعليقًا على ذلك، يقول مهاب غالي بالنيابة عن هيلتون "سوف يكون فندق العين السخنة هو الوجهة المثلى لمن يرغب في الاسترخاء في موقع قريب من القاهرة، خاصة لموقعه المميز كجزء من منتجع كاي سخنة. نحن سعداء بشراكتنا مع مصر إيطاليا العقارية لتقديم أول فنادقنا تحت علامة "هيلتون للفنادق والمنتجعات" في العين السخنة. ومن المتوقع أن يكون هيلتون العين السخنة، عند افتتاحه في 2024، إضافة قيمة لمحفظتنا من الفنادق التي تضم 15 فندقًا تحت علامة "هيلتون للفنادق والمنتجعات" في مصر، والذين يتمتعون بمواقع استراتيجية تسمح لهم بتقديم خدمات هيلتون العالمية للضيافة لكافة الزائرين."

ويطل مشروع " كاى سخنة" على مياه غير عميقة على ساحل البحر الأحمر، بما يسمح بممارسة الرياضات المائية المختلفة، بالإضافة الى قربه من مواقع طواحين الهواء مما يجعله من أكثر المواقع المناسبة لأنشطة ركوب الامواج بالطائرات الورقية kite surfing من خلال مركز جديد لهذه الرياضة Kite Surfing Center والذى سيقوم بادارته اثنان من اكبر محترفى هذه الرياضة فى مصر (شريف سليمان وجينيفر عثمان).. كما تتمتع وحدات المشروع بإطلالة رائعة على البحر، بالإضافة الى مجموعة من حمامات، ويتم تنفيذ التصميمات الداخلية والخارجية للمشروع من خلال مكتب Alchemy Design Studio، ويضم المشروع عدد من المرافق والخدمات، تشمل منطقة للرياضات المائية، ومنتجع صحي، ومطاعم فاخرة مطلة على البحر.