شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبي تتراجع بنسبة 0.63% بجلسة الأربعاء.. ورأس المال يخسر 3.6 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.63% خاسراً 28.91 نقطة ليغلق عند مستوى 4529.785 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.6 مليار درهم ليغلق عند مستوى 676.097 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 90.8 مليون سهم، بقيمة 340.8 مليون درهم، عبر تنفيذ 2348 صفقة.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 3.56%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.97%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 0.94%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.61%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.27%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.66%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.06%.

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وارتفعت 7 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 3.29%، ثم سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 1.81، ثم سهم مصرف الشارقة الإسلامي بنسبة 0.85%، فيما تراجع 15 سهماً على رأسها سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 4.83%، ثم سهم شركة أسمنت رأس الخيمة بنسبة 4.41%، ثم سهم شركة الدار العقارية بنسبة 3.72%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 83.7 مليون درهم.

وفي سياق متصل قالت شركة الظفرة للتأمين، إن إي إم بيست للتصنيف الائتماني، منحت الشركة تصنيف B++ (جيد) للملاء المالية، وbbb+ تصنيف ائتماني طويل الأجل مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويصف التصنيف قوة الميزانية العمومية لشركة الظفرة للتأمين، بأنها قوية جداً إضافة إلى الأداء التشغيلي القوي أيضاً مع إدارة مخاطر مؤسسية مناسبة، ولدى الشركة مستوى ممتاز من السيولة، كما يتضح من نسبة النقد والودائع إلى صافي الاحتياطات الفنية، والبالغة 303% بنهاي عام 2019.

وفي سياق آخر قالت شركة التأمين فيدلتي المتحدة، إن مجلس الإدارة سوف ينعقد يوم 31 أغسطس، للمصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (3/2020)، وتعيين عضو جديد في مجلس الإدارة ليحل محل عضو مجلس الإدارة السابق موريس ريكاردو سليمان.