شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع معدلات تشغيل مصافى التكرير العالمية 7.1% الربع الثانى 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت معدلات تشغيل مصافي النفط التكرير العالمية خلال الربع الثاني من عام 2020 بنحو 7.1% مقارنة بالربع السابق لتصل إلي 72.1% وهو مستوى منخفض بنحو 10.1% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وذلك وفقا لدراسة لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط.
وأوضحت الدراسة أنه فيما يتعلق بكميات المنتجات النفطية المكررة من المصافي العالمية فقد انخفضت خلال الربع الثاني من عام 2020 بشكل حاد بلغ نحو 7.2 مليون برميل يوميا مقارتة بالربع السابق لتصل إلى 70.3 مليون برميل يوميا منخفضة بنحو 8.9 مليون برميل يوميا على أساس سنوى.
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع معدلات تشغيل مصافى التكرير العالمية 7.1% الربع الثانى 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.