شكرا لقرائتكم خبر عن طلبيات السلع المعمرة فى الولايات المتحدة أفضل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش طلبيات السلع المعمرة لشهر تموز/يوليو مرتفعة بمقدار 11.2%، أفضل من توقعات الخبراء ارتفاع بمقدار 4.4% ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 7.6%.

كما صدرت طلبيات السلع المعمرة الأساسية باستثناء بنود النقل لنفس الشهر مرتفعة بمقدار 2.4% ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 1.9% ، أقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 3.6% ، هذا البيان إيجابي لأكبر اقتصاد فى العالم.