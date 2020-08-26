شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يتخلي عن ذروة 5 أشهر بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحول النفط الخام إلى التراجع مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء بعد ارتفاعه فى وقت سابق من السوق الأوروبية ،ليتخلي عن أعلى مستوى فى خمسة أشهر المسجل بالأمس ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، لكن تظل الخسائر محدودة بعدما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ، انخفاض مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة للأسبوع الرابع على التوالي ،ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 0.75% إلى مستوي 43.03$ ، من مستوى الافتتاح عند 43.35$، وسجل أعلى مستوي عند 43.45$.

عند تسوية الأمس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 2.3% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 43.55$ للبرميل ، بسبب عواصف خليج المكسيك.

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فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 4.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 21 آب/أغسطس، فى خامس انخفاض أسبوعي على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بنحو 3.7 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 509.5 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 17 نيسان /أبريل الماضي ،فى علامة إيجابية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 3.4 مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع السابق بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 10.7 مليون برميل يوميا ، والذي يعد أدنى مستوي منذ الأسبوع المنتهي فى 12 حزيران/يونيو الماضي.