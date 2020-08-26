- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يستأنف مكاسبه قبيل طلبيات السلع المعمرة فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ، بصدد تحقيق ثالث مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، فى ظل تجدد عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة ، عن طلبيات السلع المعمرة خلال تموز/يوليو.
ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2 % إلى مستوى 93.23 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 93.02 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 92.97 نقطة.
أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.3% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل سابق أعلى مستوى فى أسبوع عند 93.47 نقطة.
وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تراجعت العملة الأمريكية بعد بيانات أظهرت أن ثقة المستهلك الأمريكي تراجعت فى آب/أغسطس لأدنى مستوياتها فى أكثر من ست سنوات ، بسبب المخاوف من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
تجددت عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، خاصة مع ترقب الأسواق العالمية غدا الخميس خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" فى مؤتمر جاكسون هول ، والذي من المتوقع أن يوفر أدلة قوية عن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية .
يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من الولايات المتحدة ، عن طلبيات السلع المعمرة أحد أهم مؤشرات قياس مستويات الإنفاق الاستثماري فى البلاد ، ويمثل الإنفاق الاستثماري أكثر من 16% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.
تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش ،طلبيات السلع المعمرة المتوقع ارتفاع بنسبة 4.4% خلال تموز/يوليو من ارتفاع بنسبة 7.6% فى حزيران/يونيو ،ومع استبعاد بنود النقل المتوقع ارتفاع بنسبة 1.9% من ارتفاع بنسبة 3.6% الشهر السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار يستأنف مكاسبه قبيل طلبيات السلع المعمرة فى الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.