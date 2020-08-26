شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يستأنف مكاسبه قبيل طلبيات السلع المعمرة فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ، بصدد تحقيق ثالث مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، فى ظل تجدد عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة ، عن طلبيات السلع المعمرة خلال تموز/يوليو.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2 % إلى مستوى 93.23 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 93.02 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 92.97 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.3% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل سابق أعلى مستوى فى أسبوع عند 93.47 نقطة.

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وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تراجعت العملة الأمريكية بعد بيانات أظهرت أن ثقة المستهلك الأمريكي تراجعت فى آب/أغسطس لأدنى مستوياتها فى أكثر من ست سنوات ، بسبب المخاوف من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

تجددت عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، خاصة مع ترقب الأسواق العالمية غدا الخميس خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" فى مؤتمر جاكسون هول ، والذي من المتوقع أن يوفر أدلة قوية عن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية .

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من الولايات المتحدة ، عن طلبيات السلع المعمرة أحد أهم مؤشرات قياس مستويات الإنفاق الاستثماري فى البلاد ، ويمثل الإنفاق الاستثماري أكثر من 16% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش ،طلبيات السلع المعمرة المتوقع ارتفاع بنسبة 4.4% خلال تموز/يوليو من ارتفاع بنسبة 7.6% فى حزيران/يونيو ،ومع استبعاد بنود النقل المتوقع ارتفاع بنسبة 1.9% من ارتفاع بنسبة 3.6% الشهر السابق.