شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية قرب ذروة أسبوعين و إليكتا يقفز بأكثر من 13% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، لتقترب مجددا من أعلى مستوى فى أسبوعين ، بفضل حالة التفاؤل للتطورات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، وقفز سهم شركة إليكتا بأكثر من 13% بعد طفرة كبيرة فى الأرباح.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.3% حتى الساعة 11:24 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.3% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق أعلى مستوى فى أسبوعين عند 374.11 نقطة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليستأنف مكاسبه مقتربا من أعلى مستوى فى أسبوعين ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع السفر والترفيه ،قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.3% ، مع استمرار الأداء الإيجابي لمعظم شركات القطاع.

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قال مكتب الممثل التجاري فى الولايات المتحدة إن واشنطن وبكين أحرزوا تقدما فى المحادثات التجارية ،بالتأكيد على الالتزام باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان نجاح المرحلة الأولى من اتفاق التجارة.

قفز سهم شركة إليكتا بأكثر من 13% ، بعدما أعلنت الشركة السويدية المصنعة للمعدات الإشعاعية عن طفرة كبيرة فى الأرباح خلال الربع الأول.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.1% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بحوالي 0.4% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، وسجل مستوي قياسي جديد عند 3,444.21 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.4% ،فى فرنسا أضاف مؤشر كاك 40 نسبة 0.3% ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.5% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 بحوالي 0.2% على خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا.