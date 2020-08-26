شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع لليوم الرابع على التوالي بفعل ضعف طلب الملاذات الآمنة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، بفعل ضعف طلب الملاذات الآمنة ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على أسواق المال العالمية ، بعد التطورات الإيجابية للمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.8% إلى 1,913.87$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,929.40$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,931.72$.

فقد المعدن الثمين"الذهب" بالأمس نسبة 0.1% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بفعل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

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بعد مباحثات هاتفية بين كبار المسؤولين ، اتفقت الولايات المتحدة والصين على المضي قدما فى تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق التجارة ،والذي تم التوصل إليها فى كانون الثاني/يناير الماضي.

وكانت هناك مخاوف من أن تؤدي التوترات السياسية الأخيرة بين واشنطن وبكين إلى تدهور العلاقات التجارية مرة أخرى بين أكبر اقتصادين فى العالم.

من ناحية أخرى ،تنتظر أسواق المال العالمية غدا الخميس ، خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" فى مؤتمر جاكسون هول ،والذي من المتوقع أن يوفر المزيد من الأدلة حول مستقبل السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 3.51 طن متري،لينزل الإجمالي إلى 1,248.87 طن متري.