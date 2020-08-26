سيسكو يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 26-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم سيسكو (CISCO) في آخر جلساته، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.52% بما يعادل -0.22 نقطة ليستقر السهم على سعر 41.96 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، وتأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما حاول في وقت سابق تصريف تشبعه البيعي بها.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 43.64، ليستهدف مستوى الدعم 40.46.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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