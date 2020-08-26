شكرا لقرائتكم خبر عن كومكاست يتراجع بتأثير مقاومته الحالية – تحليل – 26-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم كومكاست (COMCAST CORP) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 43.93، ليحاول السهم بذلك اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.89% بما يعادل -0.39 نقطة ليستقر على سعر 43.41 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بنطاق قناة سعريه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، كما يستفيد من الضغط الإيجابي المتواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

Advertisements

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 43.93، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 47.19.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه