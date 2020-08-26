بايدو يكتسي باللون الأخضر – تحليل – 26-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم بايدو (BIDU) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليحقق مكاب حادة بلغت نسبتها 2.29% بما يعادل 2.82 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 125.70 دولار، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في الاستفادة من جديد بدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك بالرغم من توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 135.29، طيلة ثبات الدعم 118.55.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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