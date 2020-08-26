فايزر يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 26-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم فايزر (PFE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وقد جاء انخفاض السهم نتيجة ثبات مستوى المقاومة 38.94، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.11% بما يعادل -0.43 نقطة ليستقر السهم على سعر 38.41 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 38.94، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 40.90.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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